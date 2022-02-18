Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, istifa edip etmeyeceği ile ilgili "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki tane şanssız gol yediklerini, zaman zaman iyi oynamalarına rağmen rakibin daha iyi olduğunu belirtti.

Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığına değinen Hamzaoğlu, "Yediğimiz iki golde de Gökhan kararsız kaldı. İkinci golde Eren topa dokundu. Ufak tefek hataları rakip değerlendirdi, biz ise değerlendiremedik." diye konuştu.

Seyircinin futbolculara gösterdiği tepkileri anlamakta zorlandığını kaydeden Hamzaoğlu, "Seyirci geçen hafta Alper'e tepki gösterdi. Bu hafta Alper'e ihtiyacımız olsa oynatamayacaktık. Bu seyircinin önüne atmak zor, psikolojisi iyi değil. Sabo'yu önümüzdeki hafta oynatmamız zor. Diğer hafta bir başkası olursa sorumluluk nasıl alacaklar. Anlam veremiyoruz. Bu şekilde bir yere varamayız. 34 hafta birine bağırsa sonuçta sahaya çıkacak oyuncu bulamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de tribünler tarafından istifaya davet edildiğini hatırlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Olabilir, nasıl göreve davet ediliyorsak istifaya da davet edilebiliriz. Bu gününe kadar hiçbir kulüpte sorun çıkarmadığımı bilirler. Normaldir zaman zaman kulübün ve takımın menfaatine olursa bunu yapmaktan çekinmeyiz ama asla görevden kaçmak gibi pes etmek gibi bir niyetimi yok. Transferlerimiz ile daha iyi bir ekip olduk. Bugüne kadar 20 haftada 22 puan topladık. Yarım sezon gibi. Kendi rakiplerimize sadece Giresunspor'a deplasmanda 10 kişi kaldığımız için yenildik. Rakiplerimizi le başa baş mücadele edecek bir ekibiz. Bugün futbol olarak Başakşehir'den aşağı kalmadık. Sadece sonuçlandıramadık."

Yönetim ile görüşeceğinin altını çizen Hamzaoğlu, "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız. Değişim olmazsa bu takımla beraber biz yarışı iyi yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.

- Medipol Başkaşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Çaykur Rizespor karşısında doğru bir oyun oynadıklarını söyledi.

Her galibiyetin güzel galibiyet olduğunu değerlendiren Sözer, "Bu maçlar zor oluyor. Rakibi sürekli analiz ediyoruz. Elimizden geleni yaptık. Takımı tebrik ediyoruz. Zor maç oldu. İlk yarı güzel başladık, dominant oynadık ve top bizdeydi. Top oyunumuz güzeldi ve pozisyonlar çıkardık. Çalıştığımız bir gol attık. Takımı tebrik etmek lazım. Takım her zaman hocanın dediğini ve çalıştıklarımızı sistem ve taktik olarak sahada göstermeye çalışıyor. İkinci yarıda güzel başladık. Golü aradık ve kontra ataktan güzel bir gol attık. Yeni oyuncumuz Trezegeut iki golle katkı sağladı. Genelde takım beraber çalışıyor. Hücum savunma hepsini çok güzel yaptık." şeklinde konuştu.

Her maç için ve maç içerisinde farklı opsiyonlar ile oynadıklarını değerlendiren Sözer, şöyle devam etti:

"Rakip kapanınca stoper üzerinden oyuna girmeye çalışıyoruz. bugün bunu çok iyi gösterdik. Takım olarak oyunumuz ve koşularımız iyi. Biz pas ve pozisyon oyunu oynuyoruz. Herkesin pozisyonlar içerisinde hareketleri var. Bugün takım sahada bunu gösterdi. Savunmada çok önemli. son haftalarda gol yemedik. Rakip uzun toplarla oynayama başlayınca taktiği değiştirdik. Salih'i oyuna alarak daha çok topu kontrol ettik. Takım isteklerimizi sahada karşılıyor. Onlara saygı duyuyor ve teşekkür ediyorum."

