Çaykur Rizespor Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor yeni teknik direktörünü buldu.

NTV'nin haberine göre, Karadeniz ekibi geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisarspor ile kazanma başarısı gösteren Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

