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Çaykur Rizespor Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi! NTV'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor yeni teknik direktörünü buldu.

NTV'nin haberine göre, Karadeniz ekibi geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisarspor ile kazanma başarısı gösteren Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

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Çaykur Rizespor okan buruk

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