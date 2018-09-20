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Çaykur Rizespor Okan Buruk ile prensipte anlaştı!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 20.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik adam İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmak istemesinin ardından yeni teknik adam arayışlarını netleştirmeye başladı. Çaykur Rizespor, Okan Buruk ile prensipte anlaştı.

Çaykur Rizespor Okan Buruk ile prensipte anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Okan Buruk ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre yolların ayrılmasına karar verilen teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme feshi için görüşmeler tamamlandı.

Üzülmez'in alacaklarını peşin istemesi üzerine şampiyonluk primleri ve bu yılki alacaklarının bugün hesabına aktarılarak sözleşmesinin sonlandırılacağı öğrenildi.

Teknik direktör arayışları doğrultusunda, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Ali Zeki Saruhan'ın İstanbul'da Okan Buruk ile bir araya geldiği ve sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Sözleşmenin hazırlanmasının ardından Buruk ile yarın İstanbul'da resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Okan Buruk'un Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımın başında olup olmayacağı yarın netlik kazanacak.

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okan buruk Çaykur Rizespor

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