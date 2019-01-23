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Çaykur Rizespor Okechukwu Godson Azubuike'yi kiraladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 23.01.2019 21:41 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Mısır ekibi Pyramids'de forma giyen Nijeryalı Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor Okechukwu Godson Azubuike'yi kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Yeni transferin sağlık kontrolünden geçtiği ve bu akşam Rize'ye geleceği aktarılırken, en geç cuma günü resmi sözleşmenin imzalanacağı vurgulandı.

Azubuike, daha önce Türkiye'de 3 sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giymişti.

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Okechukwu Godson Azubuike Çaykur Rizespor

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