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RAMS Park'ta gergin anlar! Lamine Yamal, Lemina'nın eline vurdu!

Galatasaray - Barcelona mücadelesinde sarı-kırmızılı orta saha Mario Lemina ile konuk ekibin genç yıldızı Lamine Yamal arasında saha içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay, hakemin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

RAMS Park'ta gergin anlar! Lamine Yamal, Lemina'nın eline vurdu!
Emre Şen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk ederken saha içinde kritik bir an yaşandı. Lamine Yamal'ın kaçırdığı net bir gol pozisyonu öncesinde Mario Lemina'nın yaptığı müdahaleye sinirlenen İspanyol futbolcu, pozisyonun tamamlanmasının ardından tepki gösterdi. Kaçan golün hırsıyla Lemina'nın eline vuran Yamal ile Gabonlu oyuncu arasında bir anda tansiyon yükseldi.

HAKEM ARAYA GİREREK OLAYI BÜYÜMEDEN ÖNLEDİ

RAMS Park ta gergin anlar! Lamine Yamal, Lemina nın eline vurdu! 1

İki oyuncu arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi hızlı bir şekilde pozisyon bölgesine geldi. Oyuncuların arasına girerek diyaloğu kesen müsabakanın hakemi, tarafları uyararak gerilimin tırmanmasını engelledi ve mücadelenin kaldığı yerden devam etmesini sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray Lamine Yamal Mario Lemina
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