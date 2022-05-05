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Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.05.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan kaleci Fernando Boldrin ve Alper Potuk çalışmada yer almadı.

Yeşil-mavili takım, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor

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