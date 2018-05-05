SPOR

Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor sahasında şampiyonluğu kutladı. Çaykur Rizespor takımına şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktim etti.

Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto 1. Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor, kupasını ligin son haftasında oynadığı Gazişehir Gaziantep maçının ardından aldı.

Ligin bitmesine bir hafta kala oynadığı Ümraniyespor maçında Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor kupasını aldı. Ligin son haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayan Çaykur Rizespor için maç sonrası kupa töreni düzenlendi. Şampiyon takımın teknik kadrosu ve futbolcuları sahaya çağrıldı. Madalyaların taktimi sonrasında şampiyonluk kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı tarafından verildi.

Tören sonrasında Çaykur Rizespor camiası stadyumda şampiyonluk turu atarken, taraftarlar tulum eşliğinde horon oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig

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