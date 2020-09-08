Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı kadrosuna kattı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da geçiren Selim Ay, 16'sı Süper Lig olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı.
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