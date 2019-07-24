Çaykur Rizespor Tarık Çetin'i kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin'in, yeşil-mavili ekibin Bolu kampına katıldığı belirtildi.
Oyuncu için yapılacak imza töreninin ise kamp sonrası Rize'de düzenleneceği aktarıldı.
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