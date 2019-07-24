SPOR

Çaykur Rizespor Tarık Çetin'i kiraladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 24.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Tarık Çetin'i kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin'in, yeşil-mavili ekibin Bolu kampına katıldığı belirtildi.

Oyuncu için yapılacak imza töreninin ise kamp sonrası Rize'de düzenleneceği aktarıldı.

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