Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Her maç zor. Alacağımız bir galibiyet ile umutlarımız yeniden yeşerecek." dedi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, GZT Giresunspor'a kendi sahalarında kaybetmelerinin büyük bir dezavantaj olduğunu belirtti.

Ligde son iki maçta yedikleri gollerin ikili sıkıştırmadaki hatalardan kaynaklandığını ifade eden Korkmaz, "Oyuncularımızla bu konuda konuştuk. Savunma yaparken rakip savunmacıların takip edilmemesi golleri yememize neden oluyor. Geçmişten gelen alışkanlıkları değiştirmek için çalışıyoruz. Antrenmanımızı buna göre planlıyoruz." diye konuştu.

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa'nın son haftaların en iyi ekiplerinden olduğunun altını çizen Korkmaz, "Kasımpaşa savunmada, adam adama savunmayı bilen, orta saha oyuncuları devamlı ceza sahası içerisinde olan bir ekip. Benzer şekilde reaksiyon vermemiz gerekiyor. Hücumda pas alışverişini de iyi yapmamız lazım. Bunun üzerine çalışıyoruz. İnşallah düşündüklerimizi, gösterdiklerimizi futbolcularımız aynen uygular." ifadelerini kullandı.

Ligin çok zorlaştığını kaydeden Korkmaz, "Her maç zor. Alacağımız bir galibiyet ile umutlarımız yeniden yeşerecek. Ligde 10 hafta kaldı. Rakiplerimiz ile de oynayacağız. Onlardan alacağımız sonuçlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, antrenmanlarda savunma üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Savunmayı doğru yaparak rakibe karşılık verirsek sıkıntıları yaşamayacağız. Rakip hücumun başlangıcı çok önemli. Rakibe hücumu başlatacak alanları vermemeliyiz. Bireysel hatalardan çok rakibin hücum başlangıcını kesmek çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, hakemlerle ilgili konuşmayacağını ve takımı sahaya hazırlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

