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Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Karadeniz derbisi nefes kesiyor

10.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yapılacak olan 34. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu maçta Trabzonspor mutlak üç puanı hedefliyor ve zirve yarışından ayrılmak istemiyor. Peki vatandaşların merakla beklediği Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Karadeniz derbisi nefes kesiyor

Süper Lig'in 34. haftasının maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bu maçta Trabzonspor mutlak üç puanı hedefliyor ve zirve yarışından ayrılmak istemiyor. Futbolseverler maçın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını şimdiden merak ediyor. Peki Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

10 Nisan Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Talbi, Melnjak, Selim, Sabo, Djokovic, Samudio, Remy

Trabzonspor: Uğurcan, A. Parmak, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Berat.

Maçta bugün 5 futbolcu forma giymeyecek. Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ile Ekuban ve omzundaki sakatlık iyileşmeyen Afobe'nin yanı sıra uzun süreli sakatlıklarının sonrasında takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ile Trondsen bugün kadroda yer alamayacaklar.

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