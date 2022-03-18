Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Tahir Kıran, Rize ve Trabzon şehirleri arasındaki dostluğa dikkati çekti.
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tahir Kıran, iki takımın da çok önemli bir maç oynadığını belirtti.
Trabzon ve Rize'nin birbirine çok yakın olduğunun altını çizen Kıran, "Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı iki kardeşin maçıydı. Herkesin böyle bilmesini istiyorum. Özellikle bu açıklamayı yapmak istedim. Burada bazı nahoş söylemler oldu ama maçın sonunda Rizespor taraftarı kendisine yakışanı yaptı ve Trabzonspor'u alkışlayarak gönderdi." diye konuştu.
Özellikle açıklama yapmak istediğini aktaran Kıran, "Bu iki şehir, kardeş şehirdir. Bu iki şehrin arasını hiç kimse açamaz. Biz bu köprüleri kuruyoruz. Allah'ın izniyle bu ilelebet böyle gidecek." şeklinde konuştu.
Maçla ilgili yorum yapmayacağını ifade eden Kıran, müsabakada görev alan ve mücadele eden herkese teşekkür etti.
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