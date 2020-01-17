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  4. Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Ivanildo Fernandes ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Ivanildo Fernandes ile anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Ivanildo Fernandes ile anlaştı.

Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Ivanildo Fernandes ile anlaştı

Süper Lig'de son dakika transfer gelişmesi... BeIN Sports'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Ivanildo Fernandes ile anlaştı.

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Çaykur Rizespor Trabzonspor Ivanildo Fernandes

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