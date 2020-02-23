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Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 23.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Derneği’nin 90. Olağan Mali Genel Kurulu 85 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Katılımın az olmasından ötürü kulüp ve dernek başkanı Hasan Kartal duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı

Yaklaşık 800 üyesi olan ve genel kurulu 85 kişinin katılımıyla gerçekleşen Çaykur Rizespor'un genel kurulunda konuşan Başkan Hasan Kartal, salonun boş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek sitem etti.

Kartal, "Maalesef salonumuz boş. Bu benim için gerçekten çok üzücü bir durum. Bizim Rizelilerin illa dernek üyesi olması gerekmez. Bilmiyorum üye olmayanları içeri mi almıyoruz. Bence bu salonun dolup taşması lazım. Bu tür bir kongre, bir başka yerde olsaydı ben zannediyorum ki, kapılar da doluydu. Bizim eksiğimiz burada diye düşünüyorum. Ama yine de mali genel kurulumuza hoş geldiniz, hep birlikte güzel bir kongreyi tamamlayacağız" dedi.

BAŞKAN KULÜBÜN BORCUNU AÇIKLADI

Faaliyet Raporu ve mali raporların okunduğu olağan genel kurulda konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yeşil-mavili kulübün toplam 94 milyon 760 bin TL borcu bulunduğunu söyledi.
Ödenmeyecek borçlar kapsamında Metin Kalkavan’a 18 milyon 943 bin TL, Ataköy Marina Otel’e 1 milyon 125 bin TL ve kendi alacağı olan 11 milyon 325 bin TL düşüldüğünde kulübün 40-45 milyon TL bir borcu bulunduğunu ifade eden Kartal, kendi alacağının borç sayılmadığını ve bu meblağı da bağışlayacağını söyledi. Başkan Kartal, çok taraftarı olan kulüplerin mali anlamda toslamak üzere olduğunu söyleyerek, "Kulübü geçen sene almış olduğumuz borçlardan şu an çok daha iyi durumdayız. Bir iki yıl içinde kulübümüz doğru yönetilirse borçsuz bir kulüp haline gelebiliriz. Eğer transferlerde yanlışlar yapılmazsa, altyapıdan futbolcu yetiştirilebilirse, elde ettiği gelirlerle bu kulüp kendi kendini idare eden bir kulüp olur. İnşallah birkaç yıl içinde düzenleyeceğimiz mali kurullarda borçsuz halde olduğumuzu açıklamak nasip olur bize" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN DERNEK TARAFINDAN YÖNETİLMESİ DAHA İYİDİR"

A.Ş. yönetimlerine soğuk baktığını yineleyen Başkan Kartal, "Bizim şirket 64-65 ortaklı bir şirket. Bu kadar kişiyle bir A.Ş. kulübü yönetmek zor. Tabii şirketimizde büyük ortaklarımız var ve onların bize çok yardımı oluyor. Ama A.Ş.’ye sarılıyorlar mı hayır. Sadece parayı veriyorlar, gerisini bırakıyorlar. Eğer Rizespor Rizeli'ninse, buna herkes ortak olması lazım. Bu yüzden kulüplerin dernek tarafından yönetilmesi daha iyidir. Umarım ileride de Rizesporumuz dernek tarafından yönetilir de kulübün sahibi Rize olur” dedi.
Kurul toplantısına katılımın düşük olmasından dolayı üzüldüğünü ve salonun dolup taşması gerektiğini dile getiren Başkan Kartal, “Bir yılı doldurdum. Çok sıkıntılı ve problem dolu günler yaşadık. Geldiğimiz noktada sportif anlamda pek başarılı olamadık ve bir Rizeli’ye yakışır yerde değiliz, çok daha iyi bir yerde olabilirdik. Geçen yıl ikinci devredeki hızımızı bu sene gösterebilmiş değiliz. Ama önümüzde daha çok yol var. Ancak yanlışlarımızı biliyoruz ve yönetimimizle, taraftarlarımızla el ele vererek bunları düzelteceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Genel Kurulda ayrıca Çaykur Rizespor’a 11 milyon TL bağışta bulunan Rize Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zeki Saruhan’a plaket takdim edildi.

Öte yandan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin kongrelerin duyurularının daha kapsamlı olması gerektiğinin altını çizerek, "Belki maçların olduğu günde nasıl bir kampanya ve heyecan halinde davet ediliyorsa, bizim bunları da bu hale getirmemiz gerekiyor. Spor kültüründe sanki biraz bu mali kongre olsun, seçimli kongreler olsun sadece delegelerin gelmesi gereken, diğerlerinin gelmemesi gereken bir kültür oturmuş durumda. Eğer bu aşılırsa inanıyorum ki, burası hıncahınç dolar, mutluluk içerisinde de ayrılırlar" sözlerini sarf etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rize Gençlik ve Spor Derneği Hasan Kartal

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