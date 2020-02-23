Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı

Yaklaşık 800 üyesi olan ve genel kurulu 85 kişinin katılımıyla gerçekleşen Çaykur Rizespor'un genel kurulunda konuşan Başkan Hasan Kartal, salonun boş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek sitem etti.

Kartal, "Maalesef salonumuz boş. Bu benim için gerçekten çok üzücü bir durum. Bizim Rizelilerin illa dernek üyesi olması gerekmez. Bilmiyorum üye olmayanları içeri mi almıyoruz. Bence bu salonun dolup taşması lazım. Bu tür bir kongre, bir başka yerde olsaydı ben zannediyorum ki, kapılar da doluydu. Bizim eksiğimiz burada diye düşünüyorum. Ama yine de mali genel kurulumuza hoş geldiniz, hep birlikte güzel bir kongreyi tamamlayacağız" dedi.

BAŞKAN KULÜBÜN BORCUNU AÇIKLADI

Faaliyet Raporu ve mali raporların okunduğu olağan genel kurulda konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yeşil-mavili kulübün toplam 94 milyon 760 bin TL borcu bulunduğunu söyledi.

Ödenmeyecek borçlar kapsamında Metin Kalkavan’a 18 milyon 943 bin TL, Ataköy Marina Otel’e 1 milyon 125 bin TL ve kendi alacağı olan 11 milyon 325 bin TL düşüldüğünde kulübün 40-45 milyon TL bir borcu bulunduğunu ifade eden Kartal, kendi alacağının borç sayılmadığını ve bu meblağı da bağışlayacağını söyledi. Başkan Kartal, çok taraftarı olan kulüplerin mali anlamda toslamak üzere olduğunu söyleyerek, "Kulübü geçen sene almış olduğumuz borçlardan şu an çok daha iyi durumdayız. Bir iki yıl içinde kulübümüz doğru yönetilirse borçsuz bir kulüp haline gelebiliriz. Eğer transferlerde yanlışlar yapılmazsa, altyapıdan futbolcu yetiştirilebilirse, elde ettiği gelirlerle bu kulüp kendi kendini idare eden bir kulüp olur. İnşallah birkaç yıl içinde düzenleyeceğimiz mali kurullarda borçsuz halde olduğumuzu açıklamak nasip olur bize" ifadelerini kullandı.