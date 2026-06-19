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Çaykur Rizespor’un sağ beki Muhammet Taha Şahin'in geleceği netlik kazanıyor

Çaykur Rizespor’un başarılı sağ beki Muhammet Taha Şahin, yaz transfer döneminde birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Çaykur Rizespor’un sağ beki Muhammet Taha Şahin'in geleceği netlik kazanıyor
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Son 3 sezonda Süper Lig’de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, performansıyla Mart 2025’te A Milli Takım kampına davet edildi.

Bonservisi Karadeniz ekibinde olan başarılı sağ beke Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, son günlerde Fenerbahçe’nin de oyuncuyu yakından takip ettiği yönündeki iddialar gündemde yer aldı.

Taha Şahin, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalarını da sürdürüyor. Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Taha Şahin’in transferi veya takımda kalma durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Çaykur Rizespor
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