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Ece İrtem'in cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

enç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenaze törenine, birlikte rol aldığı Kızılcık Şerbeti oyuncularının katılmadığı iddiası gündem yarattı. Tartışmalar sürerken oyuncu Müjde Uzman'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ece İrtem'in cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Ece İrtem'in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularının törene katılmadığı yönündeki iddialar tartışma konusu oldu.

Cenazede dikkat çeken tek isim Gürkan Uygun oldu. Uygun acılı aileye başsağlığı dilerken cenazede de en önde yer aldı.

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Sosyal medyada hiçbir oyuncunun cenaze törenine katılmaması eleştirilirken, dizinin eski oyuncularından Müjde Uzman'ın taziye paylaşımı da gündem oldu.

Ece İrtem in cenazesine Kızılcık Şerbeti nden kimse katılmadı: Müjde Uzman dan paylaşım 1

Dizinin Alev'i Müjde Uzman, 'Kendisiyle hiç karşılaşmadık, tanışmadık... Hem çok naif hem de bilge bir ruhmuş belli ki... Hakkında hep çok güzel cümleler duydum, hep sevgiyle bahsedildiğine şahit oldum. Her ölüm erkendir elbet, ancak böyle güzel insanların gidişi çok daha sarsıcı oluyor. Çok çok üzüldüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum...' paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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