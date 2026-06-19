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Fenerbahçe'den çifte forvet bombası! Muriqi geldi, yeni hedef Sörloth...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hücum hattını baştan aşağı yenilemek isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getirmesinin ardından gözünü Alexander Sörloth'a dikti. Atletico Madrid, İtalyan devi Juventus'un da peşinde olduğu Norveçli golcü için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'den çifte forvet bombası! Muriqi geldi, yeni hedef Sörloth...
Emre Şen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve takımın başına tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de, transfer taarruzu tam gaz devam ediyor. Eski yıldızı Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getirerek taraftarını heyecanlandıran sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattına durdurulamaz bir güç katmak için ikinci büyük operasyonun düğmesine bastığı iddia edildi.

İKİNCİ HEDEF KUZEYİN KRALI: SÖRLOTH

Fenerbahçe den çifte forvet bombası! Muriqi geldi, yeni hedef Sörloth... 1

Daha önce Süper Lig'de gösterdiği olağanüstü performansla hafızalara kazınan ve şu anda kariyerine İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de devam eden Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin yeni golcü adayı oldu.

Ünlü İtalyan spor gazetecisi Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki Norveçli santrforu kadrosuna katmak için resmi olarak transfer yarışına dahil oldu. Ancak Fenerbahçe'nin bu dev transferde oldukça ciddi bir rakibi bulunuyor: İtalyan devi Juventus da Sörloth'u renklerine bağlamak için nabız yokluyor.

ATLETICO MADRID BONSERVİSİ BELİREDİ: 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe den çifte forvet bombası! Muriqi geldi, yeni hedef Sörloth... 2

Transfer iddialarının merkezindeki kulüp olan Atletico Madrid'in ise Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve bonservis bedelini netleştirdiği öne sürüldü. İspanyol ekibi, Sörloth'un ayrılığına onay vermek için masaya oturacak kulüplerden tam 35 milyon Euro tutarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Sörloth fenerbahçe
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