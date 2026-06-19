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Mauro Icardi ayrılıyor derken Torreira'dan sürpriz paylaşım! "Takımda kalıyor"

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan ve geleceği yılan hikayesine dönen Mauro Icardi için Lucas Torreira'dan taraftarın yüreğine su serpen bir paylaşım geldi. Uruguaylı yıldız, Icardi ile fotoğrafını paylaşıp "Kalıyor" müjdesini verirken; yönetim ile golcü oyuncu arasındaki kıran kırana geçen sözleşme pazarlıklarının detayları da ortaya çıktı.

Mauro Icardi ayrılıyor derken Torreira'dan sürpriz paylaşım! "Takımda kalıyor"
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, bir numaralı gündem maddesi olmaya devam eden Mauro Icardi krizinde sürpriz bir perde daha açıldı. Gündeme bomba gibi düşen "ayrılık" iddialarının hemen ardından takımın bir diğer yıldızı Lucas Torreira'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı, sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı.

TORREIRA'DAN TARAFTARA MÜJDE

Mauro Icardi ayrılıyor derken Torreira dan sürpriz paylaşım! "Takımda kalıyor" 1

Arjantinli süperstarın sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, Lucas Torreira resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamleye imza attı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Mauro Icardi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sarı-kırmızı kalp emojisi ekleyerek "Kalıyor" notuyla takipçileriyle paylaştı. Bu hamle, taraftarlar arasında ayrılık iddialarına verilmiş net bir yanıt olarak yorumlandı.

MASADAKİ TEKLİF VE ICARDI'NİN ŞARTLARI

Mauro Icardi ayrılıyor derken Torreira dan sürpriz paylaşım! "Takımda kalıyor" 2

Torreira'nın müjdesine rağmen taraflar arasındaki resmi sözleşme pazarlıkları oldukça çetin geçiyor. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki Galatasaray yönetiminin, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon Euro ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Ancak Icardi cephesinin bu teklife karşılık beklentilerini daha da yukarı çektiği belirtiliyor. Arjantinli golcünün menajeri aracılığıyla yıllık en az 7 milyon Euro maaş talep ettiği, sözleşme süresini 1 yılı opsiyonlu 3 yıla çıkarmak istediği ve yeni sezonda belirli bir maç sayısında oynama garantisi şartı koştuğu ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK: "TEKLİFİMİZİ YAPTIK, BEKLİYORUZ"

Mauro Icardi ayrılıyor derken Torreira dan sürpriz paylaşım! "Takımda kalıyor" 3

Sürecin bizzat başında bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Icardi konusundaki duruşlarını net bir şekilde özetledi. Özbek, verdiği son röportajda Arjantinli yıldıza olan saygılarını ve sevgilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz."

Torreira'nın paylaşımı sonrası Icardi cephesinden yönetimin şartlarına nasıl bir dönüş yapılacağı merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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