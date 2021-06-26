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Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran

26.06.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy birliği ile Tahir Kıran seçildi.

Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran

Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy birliği ile Tahir Kıran seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 217 delegeden 153'ünün katıldığı kongrenin divan başkanlığını, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı.

Mevcut başkan Hasan Kartal, burada yaptığı konuşmada aday olmadığını hatırlatıp, Çaykur Rizespor'a her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde tek aday olan Tahir Kıran, oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

KIRAN: RİZESPOR'DA KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ

Kulübün yeni başkanı Tahir Kıran, genel kurulun teveccüh gösterip görevi kendilerine vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Onur ve gurur verici bir göreve geldiğinin altını çizen Kıran, "Çaykur Rizespor başkanlığı, tıpkı benim gibi her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi, manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım" diye konuştu.

Kıran, Rizeli olarak Çaykur Rizespor'a hizmet borcu olduğuna işaret ederek, "Rahmetli babam, hemşehriniz Turgut Kıran, bize Rize sevgisini miras bıraktı. O tam bir Rize sevdalısı olmanın yanı sıra, iyi bir Rizesporluydu. 'Eğer bir işe dört elle sarılmayacaksanız, o işe bulaşmayın. Ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç girmeyin' öğüdünü de bize veren oydu" ifadelerini kullandı.

Kimseyi mazeretlerle boğma gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Kıran, şu görüşlerini aktardı:

"Bizim tek görevimiz vardır, o da gemiyi sağlam ve sağlıklı şekilde limana getirmektir. Nitekim ben de denizcilikteki bu düsturumuzu kulübümüze taşımaya çalışacağım. Bahane üretmeden, sorunun parçası değil, çözüm anahtarı olacağız. Çözüm üretebilecek güçlü bir kadroyla, başarılı yıllar için geliyoruz. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı ileriye taşıyacağız."

Kıran, Çaykur Rizespor camiasını hem saha içinde hem de saha dışında en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirerek, "Rizespor'da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir araya gelmek, birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini yarınlara taşıyabilmek, büyük başarılara imza atabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza yürüyebilmek gerekir" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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