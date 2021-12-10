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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

10.12.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

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