Çaykur Rizespor, yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.



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