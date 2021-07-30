Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 3. kampını yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından istasyonda çalışma yapan futbolcular, koordinasyon çalışması ile idmanı sonlandırdı.



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