YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

30.07.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 3. kampını yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından istasyonda çalışma yapan futbolcular, koordinasyon çalışması ile idmanı sonlandırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı:AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:07
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
21:58

Düzce Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Rumeli Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.