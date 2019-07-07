SPOR

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 07.07.2019 19:51 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik adam İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar sürdürdü.

Antrenmanı Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Türüt ve Sinan Mete takip etti.

Yüksek ateş teşhisi konuşlan kaleci Gökhan Akkan antrenmana katılamazken, Yeşil-Mavili ekibin yeni transferi El Kabir ise ikili mücadelede sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. (İHA)

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Vedat Muriqi transferinde son dakikaVedat Muriqi transferinde son dakika
Rize yeni golcüsünü bulduRize yeni golcüsünü buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rizespor yeni sezon

En Çok Okunan Haberler

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vedat Muriç'ten Galatasaray itirafı

Vedat Muriç'ten Galatasaray itirafı

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Vedat Muriqi için resmi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yılmaz Bal: Vedat Muriqi'nin transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Mustafa El Kabir, Çaykur Rizespor'da

Rize yeni golcüsünü buldu

Çaykur Rizespor’dan Mehmet Topal atağı

Mehmet Topal'a sürpriz talip

Hasan Kartal: Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır

Vedat Muriç açıklaması

Hasan Kartal: Galatasaray’ın Vedat için 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz bakıyoruz

Hasan Kartal'dan G.Saray'a cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.