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Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı

04.07.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da Dabo ile yollar ayrıldı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

​​​​​​​Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bryan Dabo ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dabo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dabo, geçtiğimiz sezon ligin bitimine bir ay kala yeşil-mavili yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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