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Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias ile yollar ayrıldı

07.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias ile yollar ayrıldı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dimitrios Chatziisaias ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rize temsilcisi, Chatziisaias'ın sözleşmesini geçen yıl askıya almış ve oyuncuya lisans çıkarmamıştı.

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