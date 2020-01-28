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Abdullah Durak: Biz doğru oynayan bir takımız

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 28.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un takım kaptanlarından Abdullah Durak, doğru oynayan bir takım olduklarını belirterek, "Kendi oyunumuzu oynayıp inşallah galip geleceğiz" dedi.

Abdullah Durak: Biz doğru oynayan bir takımız

Abdullah Durak, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıda Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak 2 haftada 4 puan topladıklarını hatırlattı.

"SİVAS MAÇINDA SON DAKİKADA BASİT BİR GOL YEDİK"

Özellikle Demir Grup Sivasspor maçının son 20 dakikasında yorgun düşünce oyunu rakibe bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Durak, "Takım olarak birlikte geri çekilince son dakikada basit bir gol yedik. Maçtan önce bir puana sevinebilirdim ama üç puanı elimizden kaçırdığımız için üzgünüz. Telafi imkanımız var. Önümüzde önemli bir Beşiktaş maçı var. Kazanarak yukarı çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU

Abdullah Durak, Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliğine değinerek, "Bunu avantaja çevirmek bizim elimizde. Dezavantaj da olabilir. Her şey bizim ortaya koyacağımız oyunla alakalı. Biz doğru oynayan bir takımız. Kendi oyunumuzu oynayıp inşallah galip geleceğiz" ifadesini kullandı.

Ligde 24 puanın iyi gibi göründüğünü dile getiren deneyimli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"İkinci yarı şakaya gelmez. Her maça konsantre olmalı ve ciddi çıkmalıyız. Ciddi hazırlanmalıyız. Hiçbir zaman 'bitti' diyemeyiz. 'Alt taraftan tamamen koptuk' da diyemeyiz. En ufak bir ayrıntıyı kaçırırsak başımıza sıkıntılar gelebilir. Bu nedenle ciddi olmalıyız."

(AA)

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abdullah durak Çaykur Rizespor Futbol süper lig

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