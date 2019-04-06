Çaykur Rizesporlu futbolcu Braian Jose Samudio: Beşiktaş maçı çok özel olacak

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio, Ziraat Botanik Bahçesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın önemine dikkati çekti.

"Beşiktaş maçı çok özel olacak." diyen Paraguaylı futbolcu, "Çünkü Atiker Konyaspor maçından önce hocamız, 'Kazanabilirsek, önümüze artık farklı hedefler koyabiliriz.' demişti. Hatta sıralamayı iyi yerde bitirebilirsek UEFA Avrupa Ligi'ne gidebileceğimizi konuştuk. Beşiktaş müsabakasını, Avrupa serüveninin başlaması için önemli görüyorum. Herkes bunun bilincinde. Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılabilirsek, Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar farklı bir hikayesi olabilir" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda ligi son sırada bitirdiklerini hatırlatan Samudio, teknik direktör Okan Buruk'un oyun felsefesinin kendilerini geliştirdiğini anlatırken, "Pas oyununun gelişmesi ve yeni futbolcuların takıma uyumu ile ortaya savaşçı bir ekip çıktı. Gelen arkadaşların kısa sürede takıma alışması, ikinci yarıda iyi sonuçlar alınmasında önemli rol oynadı" diye konuştu.