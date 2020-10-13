Çaykur Rizesporlu Jovancic: "Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu biliyorum"

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sırp oyuncusu Dusan Jovancic, Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu bildiğini söyledi.

Jovancic, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a gelmekten mutlu olduğunu, herkesle kısa sürede uyum yakaladığını belirtti.

Kulübün kendisinden beklentilerini bildiğini dile getiren Sırp orta saha oyuncusu, "Bugüne kadar beklentilerle ilgili hiç problem yaşamadım. Her zaman hedeflerimi tutturdum. Bundan sonra da çok çalışarak hedefimi tutturma gayretinde olacağım." diye konuştu.

Jovancic, Türkiye ligi ile ilgili bu ligde oynamış Sırp oyunculardan bilgi aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu biliyorum. Bu noktada ben de zor ve kaliteli ligde başarılı olmak için mücadele edeceğim. Takıma uyum sağladıktan sonra hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Takımda Emir Dilaver ile aynı dili konuştuğumuz için iyi anlaşıyorum ve bana yardımcı oluyor."

Teknik direktör Tomas'ın transferine onay vermesinin kendisini mutlu ettiğini, kendisine güveni boşa çıkarmamak için mücadele edeceğini vurgulayan Jovancic, daha önce orta sahada ofansif ve defansif ağırlıklı mevkilerde oynadığını, yeşil-mavili ekipte 6 numara pozisyonunda oynama ihtimalinin olduğunu kaydetti.