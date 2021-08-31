ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Alim, AA muhabirine, mayıs ve haziran ayında üreticilerden aldıkları 314 bin 480 ton yaş çay karşılığında ödemeleri yaptıklarını söyledi.
Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ise 670 milyon 889 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödemeyi tamamlamış olacağız." dedi.
Alim, ödemelerin tamamının yarın tamamlanacağını ifade ederek, mayıs ayı organik yaş çay farkı olarak 19 milyon 841 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını sözlerine ekledi.
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