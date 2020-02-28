YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Çaylı, belediyenin 58 nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çaylı, belediyenin 58 nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.02.2020 23:02 | Son Güncelleme

Yenice Belediyesi’nin 58 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, bir mesaj yayınladı.Çaylı, 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan ve 58 yaşını dolduran Yenice Belediyesi’nin ilçeye kazandırılan çoğu hizmetin gelmesine vesile olduğunu dile getirdi.Çaylı, açıklamasında şöyle dedi:“ 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan Yenice Belediyesi, 58 yılı geride bıraktı.

Çaylı, belediyenin 58 nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yenice Belediyesi’nin 58 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, bir mesaj yayınladı.
Çaylı, 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan ve 58 yaşını dolduran Yenice Belediyesi’nin ilçeye kazandırılan çoğu hizmetin gelmesine vesile olduğunu dile getirdi.
Çaylı, açıklamasında şöyle dedi:
“ 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan Yenice Belediyesi, 58 yılı geride bıraktı. Bu dönemlerde ilçemize birçok kalıcı hizmet kazandırıldı. Bugün itibariyle de Yenice Belediyesi, Yenice’nin 180 çalışanı ile en çok istihdam sağlayan bir kurumudur.
Yenice Belediyesi’nin kuruluşundan bugüne görev yapmış belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, işçi ve memurlarımızı şükran ile anıyor, ebediyete intikal etmişlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum.
Önümüzdeki yıldan itibaren belediyemizin kuruluş yıldönümlerinde bir diz etkinlikler yapma düşüncelerimiz bulunmaktadır. Bunu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşır, bu duygularla sevgi, saygı, selam ve muhabbetlerimi sunarım."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
13:07
İkindi
16:13
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Karabük Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

İrem Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.