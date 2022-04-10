CBC Sport frekans bilgileri! CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport yayın akışı...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin nasıl izleneceği en çok araştırılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasını ülkemizde beIN Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacaktır. Bunun dışında Süper Lig'in yurtdışında yayınları da vardır. Avrupa maçlarını yayınlayan CBC Sport da bu yurtdışı kanallarından biridir. İşte CBC kanalının frekans bilgileri ve merak edilen detaylar!

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport Türkiye'den de izlenebilir. Peki CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport kanalını uydudan izleyebilmek için öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor. Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor.

CBC SPORT TELEVİZYONDA NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalını şu şekilde izleyebilirsiniz; ilk önce televizyonun bağlı olduğu uyduyu AzerSpance 1 ya da Africasat 1A olarak ayarlamak gerekmektedir. Televizyonda AzerSpace 1 ya da Africasat 1A uydusu kurulduysa ayarlar menüsünden frekans oluşturma seçeneğini seçerek CBC Sport kanalının frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Frekans bilgilerini doğru bir şekilde girdikten sonra ara tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpance 46 derece

Frekans: 11135

Polarizasyon: H-Yatay

Sembol: 27500

FEC Değer: Bu değeri çoğu cihaz kendi ayarlamaktadır.

