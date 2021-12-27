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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçı 4 Ocak'ta oynanacak

27.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçı 4 Ocak'ta oynanacak

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile İspanya'nın Lointek Gernika takımı arasında daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçının 4 Ocak Salı günü oynanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce İspanya ekibinde 5 oyuncuda görülen Kovid-19 nedeniyle ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçının 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanması FIBA tarafından kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Gernika maçının Avrupa şampiyonluğu hedefi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

İlk karşılaşmada rakiplerine şanssız bir şekilde mağlup olduklarını hatırlatan Ünlü, çok zor görünen maçların taraftar baskıyla kazanılabileceğini ifade etti.

Sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:

"Evimizdeki maçı 24 sayı farkla kazanmamız halinde karşılaşmayı uzatmaya götürecek, 25 sayı ve üzerindeki farklarla da adımızı bir üst tura yazdıracağız. Taraftarlarımızdan beklentimiz salonu doldurmaları ve bize destek olmalarıdır. Bu gibi maçlarda taraftar baskısının önemini hepimiz biliyoruz. Çünkü taraftarlarımızın tribünde olmaları bize ekstra güç ve motivasyon sağlıyor. Gernika tribünleri ilk maçta bunu başardı. Tribünde çalınan ıslıklar ve kararlara verilen tepkiler nedeniyle hakemler birbirlerini duyup anlamakta dahi güçlük çekti. Rakibin moral, motivasyonunu bozmak ve maçın gidişatını kendi takımının lehine çevirmek için biz de bunu başarmalıyız. Taraftarlarımızın desteğiyle rakibi boğmak, tüm Avrupa'ya tribün dersi vererek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeliÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeli
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