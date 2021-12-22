ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor maçının hazırlıklarına başladı

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda yapacağı OGM Ormanspor, maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde tesislerde taktik ağırlıklı çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, OGM Ormanspor maçının önemli olduğunu belirterek,"Bir mağlubiyetleri var ve ligde ikinci sıradalar. Bizim takımımızın da onları yenecek gücü var. Deplasmanda oynayacağımız bir maç sonuçta. Antrenmanlar yavaş yavaş istediğim düzeye gelmeye başladı. Takım bana, ben de takıma alışıyorum. Bu maç ligdeki sıralama için önemli. İnşallah kazanmaya gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Sinem Ataş da yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini ve hedeflerinin maçtan galibiyetle dönmek olduğunu kaydetti.

OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 26 Aralık Pazar saat 13.00'te Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşılaşacak.

