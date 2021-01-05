ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da play-off hesapları

"Bu yıl takımda genç sporcularımız kendilerine güven aşılıyor. Performansları sevindirici. Bu sporcularımız 19-21 yaşlarında. Bu yıl performansları istediğimiz seviyeye gelirse, gelecek sezona büyük yatırım yapmış olacağız. Hedefimiz play-off. Play-off'a mutlak gireriz. Bu yıl için play-off'ta gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

Adalıoğlu, önlerinde Beşiktaş HDI Sigorta ve Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarının olduğunu, her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş kazanabileceğimiz bir maç. Fenerbahçe ligin yenilgisiz takımı. O maç zor geçecek. Zor maç olacak diye önceden pes etmek yok. Çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Sporda olmayacak şey yok. O gün rakibiniz kötü olur, siz olağanüstü performans sergiler, kazanırsınız. Neden galibiyet olmasın." diye konuştu.

- Olcay Orak: "Şu an önceliğimiz Beşiktaş maçı"

Başantrenör Olcay Orak da Nesibe Aydın maçında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğuna değindi.

Takımdaki genç oyuncuların öz güvenli şekilde mücadele ettiğine dikkati çeken Orak, şunları kaydetti:

"Nesibe Aydın ligin önemli takımlarından. Bu karşılaşmayı kazanmak değerli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Umarım deplasmandan galibiyetle dönüp play-off'taki yerimizi netleştiririz. Şu an önceliğimiz Beşiktaş maçı. Biz Fenerbahçe karşısında çıkar oyunumuzu oynarız. Takım halinde direnç gösterdiğimiz her maçı kazanabilecek durumumuz var. Yeter ki direncimizi eksik etmeyelim."

