Başkentte yarım asrı aşan süredir birçok futbol kulübüne hizmet eden Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı.

1967'de yapılan 37 bin kişilik Cebeci İnönü Stadı'nda, uzun süredir güvenlik gerekçesiyle maç oynanmıyordu.

Yapının çürümesi nedeniyle maç oynamaya elverişli değil kararı verilen statta yıkım işlemi başladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz