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Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

07.07.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Başkentte yarım asrı aşan süredir birçok futbol kulübüne hizmet eden Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı.

1967'de yapılan 37 bin kişilik Cebeci İnönü Stadı'nda, uzun süredir güvenlik gerekçesiyle maç oynanmıyordu.

Yapının çürümesi nedeniyle maç oynamaya elverişli değil kararı verilen statta yıkım işlemi başladı.

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