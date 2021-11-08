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Cebelitarık Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

08.11.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cebelitarık Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da karşılaşacağı Cebelitarık Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas tarafından belirlenen 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Bradley Banda (Europa FC), Dayle Coleing (Lincoln Red Imps FC), Kyle Goldwin (Lincoln Red Imps FC), Jamie Robba (St. Joseph’s FC)

Savunma: Louie Annesley (Woking FC), Erin Barnett (St. Joseph’s FC), Jamie Bosio (Europa FC), Ethan Britto (Lincoln Red Imps FC), Scott Wiseman (Lincoln Red Imps FC), Joseph Chipolina (Lincoln Red Imps FC), Roy Chipolina (Lincoln Red Imps FC), Ethan Jolley (Europa FC), Aymen Mouelhi (St. Joseph’s FC), Jayce Olivero (Europa FC), Ethan Santos (Mons Calpe SC), Jack Sergeant (Lincoln Red Imps FC)

Orta Saha: Kian Ronan (Lincoln Red Imps FC), Mohamed Badr (Mons Calpe SC), Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps FC), Julian Valarino (St. Joseph’s FC), Jaron Vinet (Europa FC), Liam Walker (Lincoln Red Imps FC)

Forvet: Jamie Coombes (FCB Magpies), Tjay De Barr (Wycombe Wanderers FC), Lee Casciaro (Lincoln Red Imps FC), Kelvin Morgan (St. Joseph’s FC), Reece Styche (Hednesford Town)

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