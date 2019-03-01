SPOR

Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

NBA HABERLERİ  | 01.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Cedi Osman'ın 21 sayısının yardımıyla Cleveland Cavaliers, konuk olduğu New York Knicks'i 7 sayı farkla yendi.

Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla New York Knicks'i 125-118 mağlup etti. NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Cleveland Cavaliers, son periyottaki üstün performansının yardımıyla deplasmanda New York Knicks'i 125-118 yendi.

Sezonun 15. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Cedi Osman 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love 26 sayı ve 8 ribaunt, Collin Sexton ve Jordan Clarkson ise 22'şer sayıyla oynadı. Bu sezon 49. kez kaybederek konferansında son sırada yer alan Knicks'te Allonzo Trier 22 sayı kaydederken, Noah Vonleh da 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

HARDEN'DEN 58 SAYI

Houston Rockets, son dönemde performansını önemli ölçüde artıran yıldız oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla ağırladığı Miami Heat'i 121-118 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta Harden 58 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 4 top çalmayla galibiyette başrolü oynarken, Austin Rivers 17, Gary Clark ve Chris Paul 14'er sayılık performans sergiledi. Bu sezon 34. kez kaybeden Heat'te Goran Dragic ve Kelly Olynyk 21'er sayı, Justise Winslow 19 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı üretti.

LİDER WARRİORS KAYBETTİ

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Orlando Magic, iyi savunma yaptığı maçta konuk ettiği Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 103-96 mağlup etti. Sezonun 29'uncu galibiyetini elde eden Magic'te Aaron Gordon 22 sayı ve 15 ribauntla, Nikola Vucevic ise 12 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, Terrence Ross 16 sayıyla skora destek verdi. Bu sezonun 19. yenilgisini alan Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, DeMarcus Cousnis 21 sayı ve 11 ribaunt, Klay Thompson da 21 sayıyla mücadele etti. NBA'de yarın 7 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 122-115

Orlando Magic-Golden State Warriors: 103-96

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 118-125

Houston Rockets-Miami Heat: 121-118

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 104-108

Denver Nuggets-Utah Jazz: 104-111

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Heat şampiyonu son saniyede yendiHeat şampiyonu son saniyede yendi
Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajıFurkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers new york knicks cedi osman NBA

En Çok Okunan Haberler

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İşte Josef'in yeni takımı!

İşte Josef'in yeni takımı!

Mustafa Denizli depremi! İstifa sinyali...

Mustafa Denizli depremi! İstifa sinyali...

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı

Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Lebron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

Lebron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Cedi'nin All-Star gururu!

Cedi'nin All-Star gururu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Cedi Osman'dan 21 sayı

Miami Heat Golden State Warriors'ı son saniyede yendi

Heat şampiyonu son saniyede yendi

TBF'den Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

Furkan Korkmaz 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Furkan Korkmaz ameliyat oldu

Denver Nuggets Oklahoma City Thunder'ı 121-112 mağlup etti

Denver seriye bağladı

Cleveland Cavaliers 110 - 123 Portland Trail Blazers

Cedi'nin 27 sayısı yetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.