Cedi Osman aşka geldi! Yüz Yıllık Mucize ile ekrana dönen eşi Ebru Şahin'e Cedi'den tam destek!

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle magazin gündeminin en çok konuşulanlarından olmuştu. Ebru Şahin'in Birkan Sokullu ile başrolü paylaştığı yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize dizisi, bugün yayın hayatına başladı. Eşinden Ebru Şahin'e tam destek geldi.

"HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM"

Cedi Osman eşi Ebru Şahin'e Instagram hesabından bir paylaşım yaparak destek oldu. Ünlü basketbolcu paylaşımına, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim bol reytingli bir sezon olsun Seni Seviyorum" notunu düştü.

Osman'ın bu paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, 'Çok güzel seviyorsun beee', 'En hanimci Cedi Osman ya', '41 kere MaşşAllah size', 'Cedi senin gibi erkek kaldimi tek örnek sin Ebru çok şansli senin gibi biriyle evli olduğu için inşallah en kısa zamanda bir bebek müjdesi verirsiniz Allah'a mutluluğunu daim etsin' gibi yorumlarda bulundular.

SÜTYENLİ POZU OLAY OLMUŞTU

Ünlü isim sütyenli pozunu paylaşmış ve takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni almıştı. Bazı takipçileri ünlü oyuncuya "Cedi çok şanslı"," Böyle güzellik yok", "Cedi kıskanmıyor mu?" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

Eşine desteğini devamlı olarak gösteren cedi Osman, bu haberlere hiç cevap vermeyerek konunun kapanmasını sağlamıştı.

