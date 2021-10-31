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Cedi Osman bu sezonki en iyi performansına imza attı

31.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.

Cedi Osman bu sezonki en iyi performansına imza attı

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.

Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.

Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.

Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.

SONUÇLAR

Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115

Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110

New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117

Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122

Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107

Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103

Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101

Kaynak: AA

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cedi osman
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