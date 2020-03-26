SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

NBA HABERLERİ  | 26.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek veren sporculara Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman da katıldı.

Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Philadelphia 76ers maaş kesintisini iptal etti!Philadelphia 76ers maaş kesintisini iptal etti!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cedi osman evde kal forma

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

Tartışma yaratmıştı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Tartışma yaratmıştı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!

Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!

Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'

'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA'de üçüncü koronavirüs vakası

NBA'de üçüncü koronavirüs vakası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Cedi Osman'dan 'Evde Kal' çağrısı

NBA'de Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından döndü!

Philadelphia 76ers maaş kesintisini iptal etti!

Rudy Gobert: Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum

Koronavirüse yakalanan yıldızdan flaş açıklama!

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

NBA'de koronavirüs vakası 14'e yükseldi

NBA'de koronavirüs vakası 14'e yükseldi

NBA takımları antrenman tesislerini kapatıyor! İşte detaylar

NBA takımları kepenk indiriyor! İşte alınan karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.