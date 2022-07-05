Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbol oyuncusu Cedi Osman ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikle magazin gündeminden düşmeyen Şahin, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti.

EBRU ŞAHİN'DEN BİKİNİLİ POZ

Ünlü oyuncu Ebru Şahin sıcak havaların tadını denizde çıkardı.

Bikinili poz veren Şahin düzgün fiziğiyle büyüledi.

Şahin'e takipçileri, "Bu nasıl bir güzellik", "Bu fizik ne" gibi yorumlar yaptı.

Cedi Osman ile geçtiğimiz cumartesi hayatını birleştiren Şahin, eşiyle sosyal medya hesabından bol bol pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Ebru Şahin oyunculuk alanında 2016'dan beri etkin olarak yer alıyor.



