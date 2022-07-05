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  4. Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

05.07.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisindeki oyunculuk performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Ebru Şahin, Hercai'nin finalinin ardından Destan dizisinde yer aldı. Hem oyunculuk hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şahin, bu defa sosyal medya pozuyla gündeme geldi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbol oyuncusu Cedi Osman ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikle magazin gündeminden düşmeyen Şahin, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti.

EBRU ŞAHİN'DEN BİKİNİLİ POZ

Ünlü oyuncu Ebru Şahin sıcak havaların tadını denizde çıkardı.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Bikinili poz veren Şahin düzgün fiziğiyle büyüledi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Şahin'e takipçileri, "Bu nasıl bir güzellik", "Bu fizik ne" gibi yorumlar yaptı.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Cedi Osman ile geçtiğimiz cumartesi hayatını birleştiren Şahin, eşiyle sosyal medya hesabından bol bol pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Ebru Şahin oyunculuk alanında 2016'dan beri etkin olarak yer alıyor.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili poz verdi! Fiziğine yorum yağdı


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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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