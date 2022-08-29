Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fit fiziğiyle dikkat çekti

Hercai dizisiyle şöhreti büyüyen ve son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti. Dizi setlerinin ardından Maldivler'e tatile giden Şahin, şimdilerde tatil paylaşımlarını sürdürüyor. Şahin, bu kez yeni tatil paylaşımıyla gündem oldu.

EBRU ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünyaevine girmişti.

Düğün sonrası Maldivler'e giden ve bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu, sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

Şahin, bu defa bikinisiyle tatilde çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun zayıflığı ve fit fiziği dikkat çekti.

"FİZİK DEYİNCE SEN"

Şahin'in paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken, bazı takipçiler Şahin'e "Bu ne güzellik", "Fizik deyince sen" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...





