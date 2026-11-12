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11 Kasım Perşembe reyting sonuçları: Yeraltı mı Sevdan Bir Ateş mi?

11 Kasım Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı hız kesmedi. NOW'ın iddialı dizisi Yeraltı ile Show TV'nin sevilen yapımı Sevdan Bir Ateş, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde zirve mücadelesi verdi. Peki, gecenin reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Kasım 2026 Perşembe reyting sonuçları...

11 Kasım Perşembe reyting sonuçları: Yeraltı mı Sevdan Bir Ateş mi?
Nebahat Kübra Akalın

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. 11 Kasım 2026 Perşembe günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. NOW'da Yeraltı, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, TRT 1'de ise Taşacak Bu Deniz izleyicilerle buluştu. Peki, dün akşamın reyting rekortmeni hangi dizi oldu? Yeraltı mı, Sevdan Bir Ateş mi zirveye yerleşti? İşte Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması...

11 Kasım Perşembe reyting sonuçları: Yeraltı mı Sevdan Bir Ateş mi? 1

11 Kasım 2026 Perşembe Total reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş oldu. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı ikinci sırada yer alırken, dizinin özeti üçüncü sıraya yerleşti.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert dördüncü, Esra Erol'da ise beşinci oldu. MasterChef Türkiye de ilk 10'da kendine yer buldu.

İşte Tiak verilerine göre 11 Kasım reytingleri:

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV | 20:48:00 | 24:18:00 |
| 2 | YERALTI | NOW | 20:58:12 | 23:48:42 |
| 3 | YERALTI (OZET) | NOW | 20:00:07 | 20:57:57 |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:56 | 12:59:52 |
| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:12 | 18:52:16 |
| 6 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV | 19:59:55 | 20:48:00 |
| 7 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:08 | 19:59:57 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:51:51 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:23 | 19:59:49 |
| 10 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:56:01 | 24:34:32 |

Kaynak: TİAK

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