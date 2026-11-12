11 Kasım Perşembe reyting sonuçları: Yeraltı mı Sevdan Bir Ateş mi?

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. 11 Kasım 2026 Perşembe günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. NOW'da Yeraltı, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, TRT 1'de ise Taşacak Bu Deniz izleyicilerle buluştu. Peki, dün akşamın reyting rekortmeni hangi dizi oldu? Yeraltı mı, Sevdan Bir Ateş mi zirveye yerleşti? İşte Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması...

11 Kasım 2026 Perşembe Total reyting sonuçlarına göre gecenin birincisi Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş oldu. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı ikinci sırada yer alırken, dizinin özeti üçüncü sıraya yerleşti.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert dördüncü, Esra Erol'da ise beşinci oldu. MasterChef Türkiye de ilk 10'da kendine yer buldu.

İşte Tiak verilerine göre 11 Kasım reytingleri:

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV | 20:48:00 | 24:18:00 |

| 2 | YERALTI | NOW | 20:58:12 | 23:48:42 |

| 3 | YERALTI (OZET) | NOW | 20:00:07 | 20:57:57 |

| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:56 | 12:59:52 |

| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:12 | 18:52:16 |

| 6 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV | 19:59:55 | 20:48:00 |

| 7 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:08 | 19:59:57 |

| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:51:51 |

| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:23 | 19:59:49 |

| 10 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:56:01 | 24:34:32 |

Kaynak: TİAK