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Cedi Osman'ın 15 sayısı yetmedi (Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 134-139)

NBA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 15 sayılık katkısına rağmen New York Knicks'e 139-134 yenildi.

Cedi Osman'ın 15 sayısı yetmedi (Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 134-139)

Doğu Konferansı'nın alt sıralarındaki takımların mücadelesinde Knicks, konuk olduğu Cavaliers'ı, uzatma sonunda 139-134 mağlup etti.

Knicks'i galibiyete, 17 sayı, 15 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Elfrid Payton, 26 sayı kaydeden Marcus Morris ve 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Julius Randle taşıdı.

Cavaliers'ta 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza atan Kevin Love ve 29 sayı, 7 asist üreten Collin Sexton'ın performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.

FURKAN KORKMAZ'DAN 6 SAYI

Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Miami Heat ile Philadelphia 76ers arasındaki karşılaşmada gülen taraf, 137-106'lık skorla ev sahibi Heat oldu.

38 sayı, 7 ribaunt ve 3 top çalmayla oynayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Arka arkaya 3. yenilgisini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 103-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 100-112
Washington Wizards-Golden State Warriors: 117-125
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 134-139 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 115-123
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 119-97
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 137-106
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 96-82
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 113-109
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 108-105

(AA)

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cedi osman cleveland cavaliers new york knicks

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