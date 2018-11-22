Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Los Angeles Lakers'a 109-105 kaybettikleri maçta 21 sayı ve 7 ribaunt üretti. NBA'e 13 maçla devam edildi. Sezona kötü başlayan Los Angeles Lakers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 109-105 yenerek son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini elde etti.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, tarihindeki tek şampiyonlukta başrol oynadığı eski takımı Cavaliers'a karşı 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Lonzo Ball 15, Brandon Ingram 14 sayılık katkı sundu. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 sayı ve 7 ribauntla Cavaliers'ın en skoreri oldu. Oyuna sonradan dahil olan Jordan Clarkson da 20 sayı, 5 asistle oynadı.

Warriors'tan art arda 4. yenilgi

Zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini de 123-95 kaybetti. Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı. 32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı. Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

