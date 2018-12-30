SPOR

Cedi Osman'ın 22 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA HABERLERİ  | 30.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 111-108 kaybettikleri maçta 22 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Cedi Osman'ın 22 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı.

Üst üste 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Cedi Osman, 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti, 8 de ribaunt aldı. Larry Nance ise 18 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Harden durdurulamıyor

Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 108-104 yenerek peş peşe 4'üncü, son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.

Maçı 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, art arda 3. kez 40, 7. defa da 35 sayı barajını geçti.

Pelicans'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve E'Twaun Moore 21 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 129-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-108

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 130-126

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 111-108

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-112

Utah Jazz-New York Knicks: 129-97

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 118-122

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 105-115

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 111-122

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
Denver evinde kralDenver evinde kral
Lakers'ı Bogdanovic yıktıLakers'ı Bogdanovic yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA Cleveland Caveliers cedi osman

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Harden, Lakers'a patladı

Harden, Lakers'a patladı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Westbrook tarihe geçti

Westbrook tarihe geçti

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman'ın 22 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cedi'nin rekoru Cavs'e yetmedi

Denver Nuggets 102 - 99 San Antonio Spurs

Denver evinde kral

Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Cedi Osman'ın 10 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cedi'nin 10 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cleveland Caveliers Chicago Bulls'a 112-92 mağlup oldu

Cedi'nin 17 sayısı yetmedi

Philadelphia 76ers 126 - 101 Toronto Raptors

Furkan Korkmaz'dan 16 sayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.