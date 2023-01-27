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Cedi Osman'ın Cavaliers'ı, Alperen Şengün'ün Rockets'ını yendi!

27.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuları karşı karşıya getiren maçta, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 113-95 mağlup etti.

Cedi Osman'ın Cavaliers'ı, Alperen Şengün'ün Rockets'ını yendi!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Milli oyunculardan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, kadrosunda Cedi Osman'ın yer aldığı Cavaliers'ı ağırladı.

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Cavaliers, Batı Konferansı sonuncusu rakibini 18 sayı farkla mağlup etti ve sezonun 27. galibiyetine imza attı.

Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayı ve 9 asist, Evan Mobley 21 sayı ve 10 ribaunt, Dean Wade 15 sayı, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribaunt, Caris LeVert 12 sayı ve 5 asist, 23 dakika 56 saniye süren alan Cedi Osman ise 10 sayı, 2 ribaunt, birer asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 38. kez kaybeden Rockets'ta Tari Eason 18 sayı ve 11 ribaunt, ilk 5'te başlayarak 30 dakika 20 saniye sahada kalan Alperen Şengün 14 sayı, yedişer ribaunt ve asist, ikişer top çalma ve blok, Kenyon Martin 14 sayı ve 6 ribaunt, Jabari Smith 14 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

LİDER CELTICS, ÜST ÜSTE 3. KEZ KAYBETTİ

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks'e uzatma sonunda 120-117 yenildi ve üst üste 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sezon 27. kez kazanan Knicks'te Julius Randle 37 sayı ve 9 ribaunt, Jalen Brunson 29 sayı ve 7 asist, RJ Barrett 19 sayı, Immanuel Quickley ise 17 sayı ve 5 ribauntla galibiyeti getirdi.

Ligde 35 galibiyeti bulunan Celtics'te Jayson Tatum'un 35 sayı ve 14 ribaunt, Jaylen Brown'un 22 sayı ve 9 ribaunt, Derrick White'ın 15 sayılık performansları, sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 122-130

Boston Celtics-New York Knicks: 117-120 (uzatmada)

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 111-96

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 95-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 95-99

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 138-100

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