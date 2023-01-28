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Cedi Osman’lı Cleveland, Oklahoma’ya mağlup oldu

28.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Oklahoma City Thunder’a 111-100 mağlup oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 5 sayı ile tamamladı.

Cedi Osman’lı Cleveland, Oklahoma’ya mağlup oldu

NBA’de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Batı Konferansı takımlarından Oklahoma City Thunder, sahasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 111-100 yendi. Oklahoma’da 35 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle takımına galibiyeti getiren Shai Gilgeous-Alexander, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Gilgeous-Alexander’a 17 sayıyla Jalen Williams, 15 sayıyla da Joshua Giddey eşlik etti. Cleveland’da ise Darius Garland’ın 31 sayı 13 asistlik, Evan Mobley’in de 23 sayı 11 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmada 13 dakika 3 saniye süre alan Cedi Osman 5 sayı, 1 de ribaund üretti. Bu sonuçla Oklahoma galibiyet sayısını 24’e yükseltirken, Cleveland ise 21. mağlubiyetini aldı.

ANTETOKOUNMPO DOUBLE-DOUBLE YAPTI, MİLWAUKEE KAZANDI

Doğu Konferansı’nda üst sıralarda yer alan Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers’ı 141-131 mağlup etti. Milwaukee’de, 41 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle double-double yapan Giannis Antetokounmpo galibiyetin mimarı oldu. Jrue Holiday 20 sayı, Khris Middleton da 17 sayılık performans sergiledi. Indiana’da ise 24 sayıyla oynayan Myles Turner ve 22 sayı kaydeden Chavano Hield mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Milwaukee 32. galibiyetini alırken, Indiana 27. kez kaybetti.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:
Indiana Pacers: 131 - Milwaukee Bucks: 141
Minnesota Timberwolves: 111 - Memphis Grizzlies: 100
Miami Heat: 110 - Orlando Magic: 105
Oklahoma City Thunder: 112 - Cleveland Cavaliers: 100
Golden State Warriors: 129 - Toronto Raptors: 117

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