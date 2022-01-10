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  4. Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

10.01.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Ebru Şahin'in tatilinden pozlarını paylaşınca sevgilisi Cedi Osman pozları sessiz kalamadı. Cedi Osman'ın sevgilisine yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Son olarak 'Destan' dizisinde oynayan Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Şahin yeni yılı İspanya'da geçirmiş ancak milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman, koronavirüs olduğu için İspanya'ya gidememişti.

İspanya'dan bir kare paylaşan Ebru Şahin'in fotoğrafına sevgilisinden yorum gecikmedi. NBA'de oynayan Osman "Ama bizim ki de kalp yani" diye yazarak, kalp emojisi koydu. Oyuncu ise sevgilisinin yorumuna kalp emojisiyle karşılık verdi.

Ekran Alıntısı

Osman'ın yorumu 320 bin beğeni alırken, 6 bine yakın yorum aldı.


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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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