Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e yorum yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Son olarak 'Destan' dizisinde oynayan Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Şahin yeni yılı İspanya'da geçirmiş ancak milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman, koronavirüs olduğu için İspanya'ya gidememişti.

İspanya'dan bir kare paylaşan Ebru Şahin'in fotoğrafına sevgilisinden yorum gecikmedi. NBA'de oynayan Osman "Ama bizim ki de kalp yani" diye yazarak, kalp emojisi koydu. Oyuncu ise sevgilisinin yorumuna kalp emojisiyle karşılık verdi.

Osman'ın yorumu 320 bin beğeni alırken, 6 bine yakın yorum aldı.



