Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i paylaştı

Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın Alaçatı’da tanıştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü. Şahin, Instagram hesabından ilk olarak bu iddiaları sert bir dilel yalanlamış kısa süre sonra da Cedi Osman ile dudak dudağa yakalanmıştı.

Hercai'nin güzel oyuncu yeni aşkıyla tatiline devam ediyor.

Cedi Osman, yeni sevgilisi Ebru Şahin ile birlikte olduğu ilk fotoğrafını paylaştı. Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’i ailesiyle de tanıştırdı.

Cedi Osman paylaşımına kalp koyarken Şahin de yorum kısmına kalp koymayı ihmal etmedi. Cedi Osman'ın paylaşımına anında beğeni yağdı.



