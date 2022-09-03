SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. Cedi Osman şov yaptı; 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı yıktı!

Cedi Osman şov yaptı; 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı yıktı!

03.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan’ı 101-87’lik skorla mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Cedi Osman, karşılaşmada 25 sayıyla oynadı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Cedi Osman şov yaptı; 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı yıktı!

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sert savunma yapamayan iki takım da hızlı hücumlarla sayı üretti. Bulgaristan dış atışlarda sayı bulurken, pota altında rakibine karşılık veren A Milli Takım, periyodu 31-29 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Bulgaristan, hücumda istediği gibi oynayamayan ay-yıldızlı takım karşısında Vezenkov ve Dee Bost ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 38-33 öne geçti. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyuna ağırlığını koymaya çalışan A Milli Takım, kötü bir performans sergilediği savunmada ise rakibini durdurmayı başaramadı ve soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan A Milli Takım, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 26. dakikada 66-61 öne geçti. Bulgaristan dış atışlardaki etkili mücadelesiyle oyunda denge sağlamaya çalışırken, boyalı alanda skor bulan ay-yıldızlı takım, son çeyreğe 75-71 önde girdi.

Son periyoda da hızlı başlayan A Milli Takım, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmadan 101-87 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Mihkel Manniste (Estonya)

Bulgaristan: Dee Bost 12, Kostov 15, Marinov 4, Stoilov 8, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 2, Dimitrov 7, Karamfilov, Yanev 7, Alipiev 4, Andrey Ivanov

Türkiye: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 10, Cedi Osman 25, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 6, Sadık Emir Kabaca 4, Şehmus Hazer 10, Alperen Şengün 20, Melih Mahmutoğlu 9, Ercan Osmani 2, Onuralp Bitim

  1. Periyot: 29-31

Devre: 52-50

  1. Periyot: 71-75

Beş faulle çıkan: 34.30 Merinov (Bulgaristan)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadağ, Belçika'ya şans tanımadı!Karadağ, Belçika'ya şans tanımadı!
Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!
Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...
Anahtar Kelimeler:
cedi osman Türkiye Türkiye A Milli Basketbol Takımı Eser Yenenler a milli maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
şov???

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Önce TFF sonra Galatasaray! Silahlı saldırı...

Önce TFF sonra Galatasaray! Silahlı saldırı...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.